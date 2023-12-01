"نحتاج فار فوق الفار" .. كاسترو يخرج عن شعوره ويشكك في فوز الهلال على النصر

تصريحات لويس كاسترو بعد ديربي الهلال والنصر

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خرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن شعوره، بعد خسارة فريقه أمام الهلال، في ديربي الرياض الكبير، مساء الجمعة.

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النصر خسر (0-3) أمام الهلال، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

كاسترو اعتبر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي كبير أمام الزعيم الهلالي، خلال الـ90 دقيقة.

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وزعم المدير الفني البرتغالي، أن حكم الديربي، حرم قلعة العالمي من ركلتي جزاء، بالإضافة إلى احتسابه هدف الهلال الثاني، على الرغم من وجود خطأ في بداية اللعبة، لمصلحة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأضاف لويس كاسترو وهو منفعل بشدة خلال المؤتمر: "كنا نحتاج اليوم، تقنية فيديو (فار)، لمراقبة الفار المتواجد في الديربي".

وعلى الرغم من ذلك.. طمأن كاسترو، جماهير نادي النصر، بأن الفريق قادر على العودة للمنافسة بقوة، وتعويض هذه الخسارة؛ خاصة أن الدوري لم ينتهِ بعد.

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