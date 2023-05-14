"نحاول التعافي من آثار كورونا" .. بوروسيا دورتموند يفتح الباب أمام ريال مدريد لضم جود بيلينجهام!

المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند يعلق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع جود بيلينجهام..

علق سيباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني على أنباء اقتراب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم الفريق من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

ريال مدريد يضع بيلينجهام على رأس قائمة أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية، وخرجت تقارير تفيد بأن النادي الملكي تمكن من التوصل إلى اتفاق مع الإنجليزي الدولي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وبحسب ما ورد، فإن ريال مدريد مستعد لتقديم مبلغ يتجاوز 140 مليون يورو للتعاقد مع بيلينجهام، ليحطم الرقم القياسي الخاص به في سوق الانتقالات.

كيل، وفي تصريحات لشبكة "ESPN" الرياضية، تحدث عن الشائعات التي تدور حول بيلينجهام قائلًا: "سنحاول القيام بكل شيء للحفاظ عليه، لأننا طموحون للغاية ونريد إبقاء أفضل اللاعبين في فريقنا لتقديم أفضل أداء".

وأضاف: "بالعودة إلى بيلينجهام، ليس هناك شيء لنقرره في الوقت الحالي، لا يوجد شيء مطروح على الطاولة، لا يوجد عرض ولا تواصل، إنه يركز بشدة على المباراة القادمة والأسابيع المقبلة، ثم سنقرر كيف تتطور الأمور".

بعد الضغط أكثر على كيل للحديث عن إمكانية أن يقدم ريال مدريد عرضًا تاريخيًا، قال المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند: "أعرف كيف تسير الأعمال، في النهاية، عليك أن تتفاعل مع هذا الموقف المحدد".

وتابع: "لا توجد إرشادات أو وصف لما يجب فعله، علينا أن نأخذ كل شيء في الاعتبار، نواصل محاولة التعافي من آثار جائحة كوفيد، و150 مليون يورو أموال كثيرة فقدناها في الماضي".

بيلينجهام انضم إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2020، وشارك في 132 مباراة مع النادي، ويرتبط بعقد في "سيجنال إيدونا بارك" حتى صيف 2025.

وإلى جانب الاهتمام من ريال مدريد، ارتبط بيلينجهام أيضًا بالعودة إلى وطنه، حيث أبدت أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي رغبتها في ضمه، لكن يبدو أنه مستعد لمواصلة التطور خارج إنجلترا.