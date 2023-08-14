نجى من تصريحاته النارية؟ تشافي يتعرض للعقوبة بعد الطرد أمام خيتافي!

المدرب الإسباني اعترض بشكل غير لائق!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العقوبة التي تعرض لها المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة بعد طرده في مواجهة خيتافي بالجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن تشافي سيتم إيقافه لمدة مباراتين فقط، وهي عقوبة مرتبطة بالتعرض للطرد في اللقاء الأخير.

وأكدت كذلك أنه لم تتم معاقبته على التصريحات النارية التي أطلقها ضد التحكيم، حيث اتهم الحكم سوتو جرادو بسوء إدارة المباراة ومجاملة خيتافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان برشلونة قد تعادل سلبيًا في مباراة شهدت الكثير من التوتر والجدل التحكيمي، حيث طالب النادي الكتالوني بركلة جزاء في نهاية المواجهة، كما طُرد لاعبًا من كل فريق.

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جدير بالذكر أن تشافي يعد من أكثر المدربين الذين يتلقون البطاقات الملونة ما بين الصفراء والحمراء بسبب اعتراضه المستمر على الحكام.