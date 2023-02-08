نجى بمعجزة .. وكيل أتسو يكشف سقوطه من الطابق التاسع!

نجاة لاعب تشيلسي إيفرتون السابق بمعجزة من زلزال تركيا!

عثرت قوات الإنقاذ التركية على كريستيان أتسو جناح تشيلسي ونيوكاسل يونايتد السابق ولاعب هاتاي سبور الحالي، على قيد الحياة تحت الأنقاض بعد زلزال هز تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، وكشف نانا سيشير وكيل أعمال اللاعب لشبكة "CNN" الأمريكية إنه الآن في حالة مستقرة في المستشفى.

بينما أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن اللاعب الغاني الدولي نجا سقوطه في الطابق التاسع من شقته، وفقًا لمراجعة جدول زمني لتحركات اللاعب قدمه سيشير يشير إلى أن أتسو كان في منزله الشاهق عندما وقع الزلزال.

وقال سيشير: "آخر ما سمعته منه كان في منتصف ليل الأحد كان كريستيان وزملائه يلعبون البوكر حتى الساعة 3:30 صباحًا في شقة أحد الأصدقاء".

وأضاف: "استغرقت رحلة العودة إلى شقته حوالي نصف ساعة عاد في الساعة 4 صباحًا وبدأ الزلزال بعد حوالي 20 دقيقة، لم أكن أعرف شيئًا حتى تلقيت مكالمة من مسؤول النادي في الساعة 5 صباحًا يسألني عما إذا كنت قد تحدثت مع كريستيان، وأخبرني أن مبنى الذي يوجد فيه اللاعب قد دمر بالكامل وأنهم لا يستطيعون السيطرة على الأمر.

وواصل: "كنت آمل أن يكون مستيقظًا وألا يحدث الزلزال أثناء نومه كان في مبنى مكون من 11 طابقًا وكان في الطابق التاسع، مسؤولو النادي حاولوا مساعدتي في العثور عليه، لكن الأمر كان صعبًا للغاية لأنهم لأسباب مفهومة كانوا يحاولون العثور على أصدقائهم وعائلاتهم أيضًا".

يذكر أنه لم يُعرف مصير أتسو خلال يوم الإثنين وظهرت أنباء عن نجاته علناً يوم الثلاثاء ولم يُصدر بعد بيانه أو روايته لما حدث.