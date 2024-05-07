"نجوم كبار ومدرب عمره المهني عامين! الأهلي ثالث الدوري ليس لقوته بل لهذا السبب"

انتقاد عنيف لإدارة الأهلي

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وجه الناقد الرياضي أكرم الطيري انتقادًا عنيفًا لإدارة النادي الأهلي لتعاقدها مع المدرب قليل الخبرة، ماتياس يايسله، بداية الموسم الجاري رغم ضم نجوم كبار بملايين الدولارات.

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ولم تتوقف انتقادات الصحفي خلال برنامج "برا الـ18" عند الإدارة والمدرب بل امتدت للجناح آلان سان ماكسيمين الذي وصفه بالكارثي رغم مهاراته الفردية، مضيفًا "ماكسيمين لاعب فردي لا يُفيد المجموعة، صحيح أنه كان سببًا في بعض الأهداف لكنه كذلك تسبب في لقطات كارثية وهجمات مرتدة على الأهلي عند فقدانه للكرة".

تابع حول المدرب "لست راضيًا عن مشروع الأهلي، استقطاب لاعبين كبار مثل رياض محرز وفرانك كيسييه ومن ثم التعاقد مع مدرب عمره المهني عامين قضاهما مع فريق سالزبورج النمساوي، يقولون أنه من مدرسة تخرج منها يورجن كلوب وغيره، لكنه لم يُقدم أي انطباع على امتلاكه تكتيك وهوية فنية واضحة".

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"الأهلي موجود حاليًا في المركز الثالث ليس لقوته، بل لضعف المنافسين، سواء التعاون أو الاتحاد أو الفتح، كل تلك الأندية تفوقت تكتيكيًا على الأهلي، الأهلي كان يُحقق الفوز صحيح لكن بتفاصيل صغيرة مثل المهارات الفردية للاعبيه أو أخطاء الخصم، لكن الأداء الفني للفريق ليس جيدًا وحجة أنهم قادمين من دوري يلو ليست صحيحة لأن الفريق تعاقد مع أكثر من 10 لاعبين".

وأتم بالتأكيد على أن المدرب يايسله أضعف دكة البدلاء بعدم استخدام لاعبين مثل سميحان النابت وفهد الرشيدي جيدًا وعدم منحهم أي فرص وعدم تطويرهم وتحسينهم، وكذلك بعدم التعاقد مع أي لاعب جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي عكس أندية أخرى مثل النصر والهلال والاتفاق.

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