"5 نجوم عالميين ورفض رياض محرز" .. حقيقة مفاجأة خالد العيسى التي أدهشت الجميع

ماذا يحدث في ميركاتو النادي الأهلي؟!

"خالد العيسى يرفض انضمام النجم الجزائري رياض محرز إلى النادي الأهلي".. هكذا تداولت بعض الصفحات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

فاز العيسى، برئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهلي "غير الربحية"؛ وذلك في أول انتخابات، بعد تحويل 75% من أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

وحسب الأخبار المتداولة، رفض رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي، التعاقد مع محرز، من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ حيث لم يرفع اسمه ضمن القائمة المطلوبة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ إلا أن صندوق الاستثمار أصر على جلب اللاعب إلى قلعة الراقي.

ومن ناحيته.. نفى الإعلامي الرياضي مشعل العتيبي، هذه الأخبار، مؤكدًا على موافقة خالد العيسى، وجميع المنسوبين في النادي الأهلي، على صفقة النجم الجزائري.

وأوضح العتيبي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن العيسى لم يطلب التعاقد مع رياض محرز؛ لأن الإدارة السابقة، رفعت اسم اللاعب في الفترة الماضية، إلى صندوق الاستثمار، وبالتالي لا معنى لطلبه "مرتين".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن إدارة الأهلي الحالية، ركزت على طلب بعض الأسماء الجديدة؛ وحسب المتداول، هم: "البرازيلي كاسيميرو، والإيطالي ماركو فيراتي، والمغربي سفيان أمرابط، والسنغالي ساديو ماني، والإيفواري ويلفريد زاها".

هذه الأسماء ذكرها العتيبي عبر حسابه بـ"تويتر"، قبل أن يقوم بحذف التغريدة، لأن الأولوية للجهة التي يعمل بها - على حد قوله -، لكنه شدد في نفس الوقت، على أن القائمة المقدمة من الراقي، لم تتضمن اسم البرازيلي فريد، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما يزعم البعض.