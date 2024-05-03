نجوم تشيلسي مفاجأة الجولة 35 في فانتازي الدوري الإنجليزي

تألق كبير للبلوز

كانت الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحمل مباراتين لفريقين هما تشيلسي وتوتنهام، ولكن رغم ذلك، فعلى مستوى لعبة الفانتازي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، لم تكن الجولة مليئة بالنقاط بالنسبة للاعبي الفريقين الأكثر امتلاكًا.

بالنسبة لتشيلسي فالنجم الأول فانتازيًا هو كول بالمر، لكنه فشل في ترك أي بصمة في المباراة الأولى أمام أستون فيلا، والتي خطف فيها فريقه تعادلا قاتلا (2-2)، بينما تمكن من صناعة هدف في المباراة الثانية أمام توتنهام، ساهم في فوز البلوز (2-0).

ولكن كان مجموع نقاط بالمر النهائي كان 8 نقاط فقط، وهو رصيد غير كافٍ ليكون ضمن لاعبي الوسط الأكثر تحقيقًا للنقاط في الجولة الخامسة والثلاثين من فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول برعاية أمازون السعودية.

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ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

فيما فشل أيضا سون هيونج مين، النجم الأول فانتازيا في توتنهام، من دخول قائمة اللاعبين الأكثر حصدًا للنقاط في خط الوسط، رغم أن رصيده من النقاط تجاوز بالمر بنقطة واحدة ووصل إلى 9 نقاط.

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ونجح الشمشون الكوري في تسجيل هدف خلال خسارة فريقه في المباراة أمام آرسنال (2-3)، لكنه فشل في ترك أي بصمة في المباراة الثانية التي خسرها السبيرز أمام تشيلسي بثنائية نظيفة (0-2).

بينما كانت العناصر المفاجئة من تشيلسي، هم كونور جالاجر الذي حصد 13 نقطة، ونوني مادويكي الذي خرج من المباراتين برصيد من 12 نقطة، وكذلك المهاجم نيكولاس جاكسون الذي حقق 8 نقاط، وضعته في تشكيلة الجولة، وفي الأخير، خرج الحارس دوردي بيتروفيتش برصيد من 9 نقاط أيضا، ليكون الحارس الأكثر حصدا للنقاط خلال الجولة.

تشكيلة الجولة:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش (9)

الدفاع: تريفور تشالوباه (13) - يوشكو جفارديول (12) - lhv;,s سينسي (11) - توتي (8)

الوسط: كونور جالاجر (13) - نوني مادويكي (12) - جارود بوين (10) - كاي هافيرتس(10)

الهجوم: ألكسندر إيزاك (10) - نيكولاس جاكسون (8)

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