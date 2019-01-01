نجوم برشلونة يعترفون بخيبة الأمل بعد التعادل

نجوم النادي الكتالوني تتقبل الانتقادات بعد الأداء السيء وتتمنى تطور المستوى

فشل نادي برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على ضيفه سلافيا براج في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تعادل النادي الكتالوني على أرضه وأمام جماهيره سلبيًا.

ظهرت كتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بأداء سيء للغاية وذلك بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ليفانتي في بطولة الدوري بنتيجة 3-1 خارج الديار.

ومن جانب النجم الهولندي فرانك دي يونج فقد تحدث بعد المباراة قائلًا: "نحاول بكل قوة أن نقدم أداء أفضل ولكن النقد شيء طبيعي في بعض الأمور، لم نلعب بشكل جيد ومن الطبيعي أن الجماهير تريد الفوز للفريق".

وتابع: "نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز اليوم خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية بالدوري ولكن علينا التركيز فيما هو قادم والعمل على تحسين الأمور، برشلونة دائمًا مرشح للفوز باللقب وسنقدم كل ما لدينا".

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وسلافيا براج 👇 #أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 5, 2019

وقد ظهرت خيبة الأمل بعد المباراة أيضًا على المدافع الفرنسي لينجليه والذي قال: "الأداء لم يكن جيدًا، علينا أن نحسن الوضع، نحن نخوض مباراة كل ثلاثة أيام ويجب أن نقدم أفضل ما لدينا".

يذكر أن النادي الكتالوني يمتلك الآن 8 نقاط في دور المجموعات بعد أن كان فاز على براج خارج أرضه وتعادل مع دورتموند وفاز على إنتر ميلان.