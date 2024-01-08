نجوم برشلونة منعوه من التغريد .. مشجع كتالوني في أزمة سيبرانية!

النادي الكتالوني يعاني على مستوى النتائج رغم الانتصارات!

حقق برشلونة الفوز على نظيره بارباسترو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا بثلاث أهداف مقابل هدفين في مباراة تقدم فيها النادي الكتالوني بفارق هدفين مرتين قبل أن يخسر ذلك الفارق.

تقدم فيرمين لوبيز وسجل رافينيا الهدف الثاني قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق لهدف واحد في الدقيقة الـ 60 وسجل ليفاندوفسكي من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، قبل أن يسجل بارباسترو الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

المباراة مرت وانتهت لكن ما لم ينته هو أزمة أحد مشجعي النادي الكتالوني، الذي اتخذ على نفسه عهدًا بعدم الكتابة عبر حسابه في منصة "إكس" طالما أن برشلونة لم يفز بفارق هدفين أو أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المشجع اتخذ هذا العهد علانية أمام الجميع عبر حسابه، وكتب: "ستكون تلك آخر تغريدة لي حتى يفوز برشلونة بفارق أكثر من هدف"، وكان ذلك في الـ27 من نوفمبر من العام الماضي.

جدير بالذكر أن آخر مباراة فاز فيها برشلونة بأكثر من فارق هدف واحد كانت أمام رويال أنتوريب في دوري أبطال أوروبا في الـ 19 من سبتمبر من العام الماضي أيضًا.