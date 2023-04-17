"نجوم الهلال واجهوا ريال مدريد وليونيل ميسي .. هل يخافون كريستيانو رونالدو!"

الهلال يُواجه النصر مساء غدٍ الثلاثاء

shahid

يستضيف الهلال فريق النصر على استاد الملز مساء غدٍ الثلاثاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وستكون تلك المواجهة الأولى بين الفريق الأزرق والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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النصر تعاقد مع رونالدو خلال يناير الماضي، ورغم إحرازه 11 هدفًا وصناعته هدفين في دوري روشن إلا أن إبراهيم الجوير لاعب الهلال السابق يرى أنه لم يُقدم بعد الأداء المتوقع منه.

وأوضح الجوير أن رونالدو لم يُمثل أي تهديد للهلال خلال مباراة الغد، مشيرًا إلى أن نجوم الفريق اختبروا سابقًا اللعب ضد الكبار حين واجهوا ريال مدريد وليونيل ميسي.

إذ قال في حواره مع موقع كووورة "هو هداف عالمي وقادر على التسجيل بأي وقت، لكن في أكثر من مباراة قوية لم يهز الشباك، ولم يظهر بالمستوى المتوقع منه".

تابع "لا أعتقد أنه يشكل تهديدا للاعبي الهلال الذين تعودوا على مواجهة لاعبين وأندية ومنتخبات عالمية، وقبل نحو شهرين لعبوا ضد نجوم ريال مدريد بطل أوروبا وقبلها مع المنتخب واجهوا ميسي".

يُشار إلى أن الهلال فقد عمليًا حظوظه في المنافسة على لقب الدوري بعد اتساع الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط مع لعبه مباراة إضافية، فيما يتواجد النصر ثانيًا خلف العميد بفارق 3 نقاط فقط.

Shahid