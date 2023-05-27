على نجوم النصر حمايته من نفسه أولًا .. كريستيانو رونالدو مهدد بـ"الإيقاف"!

يفقد أعصابه باستمرار وقد يورط نادي النصر في جولة الحسم

على نادي النصر أن يفوز الليلة على الاتفاق، وانتظار هدية من الفيحاء الذي يستقبل الاتحاد، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023؛ للحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب، حتى الجولة الأخيرة.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".

ولكن ما يخشاه عشاق العالمي؛ هو أن يتأجل حسم الدوري بالفعل إلى الجولة الأخيرة، ويخسر الفريق الأول، خدمات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، يملك في رصيده 3 كروت صفراء، على بُعد إنذار واحد فقط، من الإيقاف لمدة مباراة، حسب اللوائح والقوانين.

جماهير النصر تخشى على الأسطورة البرتغالية، عصبيته الزائدة والتي ظهرت خلال المواجهات الماضية، وآخرها في لقاء نادي الشباب؛ حيث اشتبك مع حارس الخصم حسين الشيعان.

ونظرًا لحساسية مباراة الاتفاق الليلة، من المتوقع أن يفقد كريستيانو أعصابه في بعض اللقطات؛ لذلك وجب على زملائه في الفريق النصراوي، أن يقوموا بحمايته، حتى لا يغيب عن لقاء الجولة الأخيرة، خاصة إذا تأجل حسم اللقب.