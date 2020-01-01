نجوم الزمالك تعلق على التتويج الإفريقي - الجماهير دائمًا داعمة ويجب عودتهم للمدرجات

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

تحدث نجوم نادي الزمالك عن الفوز على الترجي التونسي، في مباراة السوبر الإفريقي، وتحقيق اللقب الرابع على التوالي في تاريخهم.

الزمالك حقق الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "الغرافة" بالدوحة.

وبذلك يرتفع رصيد الأبيض إلى اللقب الرابع، بعد تحقيقه 3 مرات من قبل أعوام 1994 و 1997 و 2003 وأخيرًا عام 2020.

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وقال فرجاني ساسي في تصريحات عقب اللقاء: "أشكر جماهير الزمالك التي دائمًا ما تكون حاضرة لدعمنا وأعلم أن الفرحة الأن كبيرة في مصر".

ومن جانبه، علق أوناجم على تحقيق لقب السوبر الإفريقي: "نتمنى عودة الجماهير المصرية في المدرجات بالدوري المصري خلال الفترة المقبلة".

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وأشاد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك بزميله أشرف بنشرقي، قائلًا: "أشرف بنشرقي حاجة ثانية.. ربنا يخليهولنا".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في لقاء السوبر المصري الخميس المقبل، في مدينة أبو ظبي الإماراتية الأسبوع الجاري.