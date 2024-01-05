نجوم الرياض يقهر باريس في عقر داره بلدغة برازيلية

انتصار ثمين للعملاق السعودي

تغلب فريق نجوم الرياض على نظيره باريس سان دوني بنتيجة (2-1)، في عقر داره، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة "OneFuture Football" أول دوري عالمي رقمي لكرة القدم في العالم.

ويدين الفريق السعودي بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي سيركويرا، الذي سجل ثنائية في الدقيقتين (26 و68)، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق جونج سانج، ليرفع نجوم الرياض رصيدهم إلى 22 نقطة في المركز السادس، بينما يتجمد الفريق الباريسي في المركز الثالث ب28 نقطة.

سيطر نجوم الرياض على المباراة في الشوط الأول، وكانت له 16 تسديدة على مرمى باريس، وترجم تلك السيطرة بهدف التقدم عن طريق البرازيلي سيركويرا في الدقيقة 26، بعد لعبة ثنائية مع كوستاس ساكاس، انتهت بتسديدة رائعة في الشباك.

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ولم يتمكن الفريق السعودي من الحفاظ على تقدمه، بعدما أهدر عدة فرص، ليتلقى العقاب مباشرة في الدقيقة 59 بهدف التعادل الذي أحرزه جونج سانج للباريسيين، مستغلًا عرضية مميزة لهنري باباتوندي.

وسريعًا ما استعاد نجوم الرياض سيطرتهم على المباراة في الدقيقة 68، بعد عمل جماعي رائع بين القائد سعيد علي والقناص سيركويرا، الذي سجل الهدف الثاني والحاسم بعد مجهود فردي مميز من سعيد.

وبذلك يرفع سيركويرا، رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، ليواصل حالة تألقه الأخيرة، حيث سجل 3 أهداف من الثمانية وقدم تمريرة حاسمة في آخر 3 مباريات فقط.

وأظهر الرياض سيطرة كبيرة على الدقائق المتبقية من عمر المباراة، حيث لم يسمح لباريس بتسديد كرة واحدة على مرمى عادل سالم، ليؤمن فوزه بثنائية سيركويرا.