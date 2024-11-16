"الداود لبسكم في جدار" .. نجولو كانتي يتسبب في حرج بالغ لضيوف وليد الفراج!

"هذا المشجع أحرجكم جميعًا"

تسبب أحد المتابعين لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، في حرج بالغ لضيوف المقدم وليد الفراج، بشأن مركز لاعب الاتحاد وقائد منتخب فرنسا نجولو كانتي.

بدأ الأمر، عندما تحدث الناقد الرياضي هاني الداود، على حاجة "النصر إلى لاعب محور ارتكاز (مركز 6) مميز لتدعيم خط الوسط"، وعندما سأله وليد الفراج "مثل من؟"، أجاب الداود: "مثل الفرنسي نجولو كانتي".

وبعد انتهاء الفقرة، بدأ وليد الفراج في تلقي الرسائل من الجماهير، وقال أحدهم: "للتوضيح يا وليد .. هل يعلم المحللون عندك أن كانتي ليس لاعب ارتكاز (مركز 6)؟".

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وتناول الفراج هذا التعليق بطريقته الكوميدية المعروفة، حيث مازح ضيوفه وقال: "هاني الداود لبسكم في جدار.. زملائك لا يريدون إحراجك، بينما هذا المشجع أحرجكم جميعًا".

وعلق الإعلامي محمد الحارثي: "كانتي لاعب أقرب إلى مركز 8 وليس لاعب ارتكاز صريح، لكن لأدواره الدفاعية المميزة يحسب على لاعبي الارتكاز مثل بروزوفيتش".

يذكر أن نجولو كانتي، كان قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، ولعب مع العميد 54 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.