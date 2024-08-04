"يريد الانتقال إلى برشلونة؟" .. رد عملي من كانتي والاتحاد على شائعات رحيله!

هل يرحل نجولو كانتي عن الاتحاد؟

وجه نادي الاتحاد ردًا غير مباشر، حول تقارير رغبة الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعدما أبدت إدارة النادي الكتالوني، اهتمامًا بضم اللاعب.

وفجّرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، حالة من الجدل، بعدما وردت تقريرًا حول اهتمام نادي برشلونة بضم نجولو كانتي بعد تألقه الكبير مع المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، وأن اللاعب أخبر وكلاءه برغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، وعدم تكيفه على الأجواء في السعودية.

ونشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، صورًا لنجولو كانتي بعد وصوله إلى معسكر الفريق في إيطاليا، حيث رحّب النادي بانضمام النجم الفرنسي، والذي عاد مؤخرًا لتدريبات العميد، بعد فراغه من الإجازة الخاصة التي حصل عليها، على خلفية مشاركته في اليورو، حيث قاد بلاده إلى نصف نهائي البطولة.

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وتحت عنوان "شاهدوا من انضم إلى معسكر النمور في إيطاليا"، قام المركز الإعلامي للاتحاد بإبراز اسم كانتي على قميص الفريق الجديد لموسم 2024-2025، كردٍ غير مباشر يؤكد بقاء نجولو في صفوف الفريق، وعدم رحيله عن قلعة العميد خلال الميركاتو الصيفي.

ورغم عدم فوزه بأي ألقاب مع الاتحاد، خلال الموسم الماضي، إلا أن نجولو كانتي، كان عنصرًا أساسيًا في كتيبة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، حيث شارك في 44 مباراة رسمية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، كما وقع على هدف في بطولة كأس العالم للأندية 2023، ليعود إلى المنتخب الفرنسي بعد غياب تخطى 700 يوم، للمشاركة في بطولة اليورو، والتي أبهر فيها العالم بأدائه المتميز في منطقة الوسط، ليكلل تألقه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في أولى مباراتين بالبطولة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة إنتر، بطل الدوري الإيطالي، على ملعب U-Power في مدينة مونزا، في السابع من أغسطس، في مواجهة تحضيرية، قبل العودة إلى المملكة، حيث يخوض العميد آخر تجاربه الودية أمام القادسية، قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن السعودي، في 22 من الشهر الجاري.