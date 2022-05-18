نجم "WWE" يسخر من مدافع فرانكفورت: مرحبًا في اسكتلندا!

علق الاسكتلندي درو ماكنتاير نجم شركة "WWE" لمصارعة المحترفين، على تدخل جون لوندسترام لاعب رينجرز على سيباستيان روده لاعب آينتراخت فرانكفورت في نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المعروف عن ماكنتاير شغفه الكبير بكرة القدم، وتشجيعه لنادي رينجرز، لذلك يتابع النهائي التاريخي الذي يخوضه فريقه مساء الخميس.

ماذا حدث؟

شهدت الدقيقة الخامسة من مباراة نهائي الدوري الأوروبي تدخلًا عنيفًا من لوندسترام على روده مدافع النادي الألماني.

لوندسترام رفع قدمه بطريقة عالية، لتضرب روده في رأسه أثناء محاولته للعب الكرة.

وبعد قرابة خمس دقائق من العلاج على أرض الملعب، تمكن الجهاز الطبي لنادي فرانكفورت من علاج روده، الذي يكمل اللقاء بشكل طبيعي.

ما هو تعليق ماكنتاير؟

من جانبه، قام ماكنتاير باستخدام حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي للتعليق على التدخل.

ماكنتاير أشار إلى أن تدخل لوندسترام يشبه إلى حد كبير حركته الشهيرة في الحلبات "كلايمور كيك" والتي يتبعها غالبًا بتثبيت خصومه.

ونشر ماكنتاير صورة للتدخل مع تعليق: "مرحبًا إلى بلد كلايمور"، في إشارة إلى الضربة القوية التي تشتهر بها اسكتلندا.

ما هو مدى شغف ماكنتاير بكرة القدم؟

وعكس المصارعين الأمريكيين، فإن ماكنتاير يتابع كرة القدم بشكل مكثف، ويشجع بالفعل نادي رينجرز، ودخل إلى الحلبة أكثر من مرة وهو يرتدي قميص الفريق الاسكتلندي.

كما قام ماكنتاير بتصميم خاص لحزام بطولة العالم في "WWE" حين حصل عليه، ووضع عليه شعار رينجرز وأهداه إلى النادي.

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