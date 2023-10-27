"وكيلي في السعودية" .. نجم يوفنتوس السابق يتغزل في دوري روشن!

هل نرى نجم يوفنتوس وبايرن ميونخ السابق في دوري روشن السعودي؟

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اقترب موسم الانتقالات الشتوي من الانطلاق، حيث لم يتبقى سوى أيام، وبدأت الأندية السعودية الدخول في مفاوضات مع عدد من نجوم العالم، لضمهم، أبرزهم أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي السابقين.

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وكشف البرازيلي دوجلاس كوستا جناح فريق لوس أنجلوس الأمريكي، خلال تصريحات مع الصحفي "فابريزيو رومانو" عن أنه سيتواجد في السعودية الفترة القادمة، للتفاوض من أجل الانتقال إلى أحد الأندية.

وقال كوستا: "أريد العودة إلى يوفنتوس واللعب تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، لأنني أشعر بالحب لجماهير يوفنتوس، وأريد العودة مرة أخرى".

جناح لوس أنجلوس أضاف: "وكيل أعمالي على اتصال بجميع الأندية المهتمة بالتعاقد معي بما في ذلك يوفنتوس، وسنسافر أيضًا إلى السعودية، لأن الدوري هناك يشهد نموًا كبيرًا".

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وينتهي عقد كوستا مع فريقه الأمريكي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع خلال الوقت الحالي مع أي فريق، للانضمام له بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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