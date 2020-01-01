نجم ومدرب باريس السابق: نيمار في مستوى الكرة الذهبية

لويس فيرنانديز نجم باريس سان جيرمان ومدربهم السابق يؤكد أن نيمار يستطيع الحصول على الكرة الذهبية بما يقدمه من مستويات.

أشاد لويس فيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان ومدربهم الأسبق بالبرازيلي نيمار دا سيلفا وبما يقدمه من مستويات مع الفريق في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيرنانديز لجول.كوم، وأكد خلالها أن فريقه سيكون عليه اللعب بشكل جماعي في نهائي دوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق الفوز على بايرن ميونخ.

وقال فيرنانديز: "المهارات الفردية تصنع الفارق لكننا في النهاية بحاجة للجهد الجماعي، فنيمار ومبابي لا يمكنهما الفوز لنا وحدهما باللقب، هذا ما رأيناه أمام لايبزيج".

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وأضاف: "الكل قدم مباراة مميزة أمامهم، رأينا ماركينيوس وبيرنات وكيرر وباريديس وحتى تياجو سيلفا وكيمبيمبي وإن كانت مساهمتهم الهجومية أقل".

وأردف: "نيمار في الوقت الحالي بنفس المستوى الذي يسمح له بالحصول على الكرة الذهبية، وما يقدمه لا يمكن مقارنته بأي شيء آخر".

وأكمل: "لقد أحببته طوال الوقت حتى عندما كان في برشلونة مع ميسي وسواريز، بالنسبة لي هو يأتي خلف ميسي ورونالدو".

جدير بالذكر أن نيمار سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأحد مع فريقه باريس سان جيرمان ضد نظيره بايرن ميونخ.