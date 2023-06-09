نجم وسط يوفنتوس يُحدث قائمة المطلوبين في الدوري السعودي

اسم جديد يُحدث قائمة المطلوبين للأندية السعودية

لم يعد يشغل الإعلام الأوروبي سوى البحث عن اللاعبين المرشحين للانتقال من الدوريات الأوروبية إلى الدوري السعودي الموسم القادم، وتُحدث القائمة يوميًا بأسماء جديدة تضاف إلى أخرى مثل لوكا مودريتش ونجولو كانتي وويفريد زاها وروبرت ليفاندوفسكي.

الاسم الجديد في القائمة كشف عنه موقع "90min" وهو بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس ومنتخب فرنسا الذي لم تكن سنواته الأخيرة مع كرة القدم مثل إيجابية السنوات الأولى التي شهدت تألقه مع الفريق الإيطالي قبل الرحيل عنه باتجاه مانشستر يونايتد ثم العودة إليه مجددًا الصيف الماضي.

صاحب الـ30 عامًا كان يأمل ببداية جديدة مع البيانكونيري لكنه أعيق بواسطة الإصابات التي منعته من لعب أكثر من 10 مباريات في جميع البطولات، بمجموع 161 دقيقة فقط، صنع خلالها هدفًا واحدًا.

المصادر المتابعة في إيطاليا تؤكد رغبة بوجبا البقاء في يوفنتوس واستعادة مستواه من جديد، لكن المشاكل المالية والإدارية التي عاشها يوفنتوس طوال الموسم وأدت لخصم 10 نقاط من رصيده مما أبعده عن دوري أبطال أوروبا يجعله مرحبًا بأي عرض قوي يصل للاعبه الفرنسي.

موقع 90min أوضح أن الجهات المسؤولة في السعودية وجهت أنظارها تجاه بوجبا رغم أنه ليس لاعبًا حرًا، ومن المتوقع أن يتطور الأمر لمفاوضات رسمية مع يوفننتوس خلال الأيام القادمة.

يُشار إلى أن كريم بنزيما انضم للاتحاد مؤخرًا فيما رفض ليونيل ميسي اللعب للهلال وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.