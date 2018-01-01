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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

نجم وسط ليفركوزن يوجه صدمة قوية لبرشلونة

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اللاعب لا يمانع الرحيل عن ليفركوزن ولكن وجهته المفضلة ليست النادي الكتالوني

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تلقى نادي برشلونة الإسباني، ضربة قوية ضمن مساعيه من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب وسط بايرليفركوزن الألماني.

هافيرتز جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، بعد تألقه المُلفت للأنظار مع ليفركوزن هذا الموسم.

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برشلونة وبايرن ميونيخ هما الأكثر اهتماماً بضم صاحب الـ19 عاماً، ولكن الأول آماله بدأت تتلاشى في الصفقة.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت رغبة اللاعب في مغادرة ليفركوزن، ولكنه يطمح في البقاء بألمانيا لينتقل إلى بايرن ميونيخ.

وتمثل هذه الأنباء دفعة قوية لبايرن الذي يطمح مدربه نيكو كوفاتش لضم لاعب وسط جديد، لتدعيم صفوف فريقه الذي يعاني في الفترة الأخيرة.

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ومع ذلك قد ينتظر كوفاتش للصيف القادم، لعدم استعداد ليفركوزن للتخلي عن هافيرتز، خاصةٌ بعد بلوغه دور الـ32 بالدوري الأوروبي وطموحه في المنافسة عليها.

جدير بالذكر أن هافيرتز سجل 7 أهداف في 20 مباراة لعبها مع ليفركوزن خلال الموسم الحالي، ليقتحم قائمة يواكيم لوف للمنتخب الألماني.

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