نجم وسط رين يُشعل صراعًا جديدًا في سوق النتقالات بين النصر والاتحاد

اللاعب مرشح للانتقال إلى دوري روشن السعودي

من إيدرسون إلى موسى ديابي، دخل الاتحاد والنصر في منافسة مباشرة هذا الصيف في سوق الانتقالات، ويبدو أن الصراع بينهما لن يتوقف هنا، حيث انضم لاعب جديد لقائمة المستهدفين من الناديين.

اللاعب الجديد هو بنجامين بوريجو نجم وسط رين الفرنسي، حيث أفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أنه محل اهتمام ناديي النصر والاتحاد بجانب أندية أخرى من دوري روشن السعودي.

وأوضحت أن تعاقد العميد مع الفرنسي لوران بلان يُعزز فرص انتقال صاحب الـ30 عامًا إلى الفريق، لكن دون استبعاد تدخل النصر في المفاوضات.

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بوريجو يرتبط مع رين بعقد يمتد حتى صيف 2026، وكان قد انضم له ادمًا من لنس عام 2017، وتُقدر قيمته السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت بـ18 مليون يورو.

بوريجو لعب 44 مباراة مع رين في جميع بطولات الموسم الماضي، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 10، ويُجيد اللعب في مراكز الوسط والجناح الأيمن.