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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

نجم وسط بايرن يسجل أسرع هدف ذاتي بتاريخ الدوري الألماني

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الجناح الفرنسي كينجسلي كومان تمكن من تصحيح الأوضاع للبافاري في وقت لاحق
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونيخ، تاريخ الدوري الألماني ولكن من الباب الخلفي للمسابقة.

بايرن يحل مساء اليوم الجمعة، ضيفاً على نظيره أوجسبورج، في أطار الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.

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جوريتسكا افتتح التسجيل في الثواني الأولى من بداية المباراة ولكن بالخطأ في مرمى بايرن.

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ويصبح هذا الهدف هو أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني منذ بدايتها وحتى الآن، حيث جاء بعد 13 ثانية فقط.

ولحسن حظ جوريتسكا أن زميله كينجسلي كومان عادل النتيجة لبايرن في وقت لاحق، قبل أن يسجل جي دونج وون الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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وأعاد بعدها كومان الضيوف للصورة بعدما أحرز الهدف الثاني له ولفريقه ليعادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وبالشوط الثاني نجح ديفيد ألابا في اقتناص الهدف الثالث، ليقتنص البافاري نقاط المباراة بنجاح بعد سيناريو دراماتيكي.

بايرن يحتاج للفوز بالمباراة من أجل تضييق الفارق مع بوروسيا دورتموند صاحب المركز الأول، حيث يأتي بالمركز الثاني بفارق 5 نقاط عن المتصدر.

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