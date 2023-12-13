نجم هولندا الأسبق يرفض تولي السيدات تدريب فرق الرجال.. وزميله: "نحن نبالغ معهن!"

تصريحات ستثير الكثير من ردود الأفعال..

عبر الدولي الهولندي السابق فان هويدونك في وقت سابق عن رأيه في الكرة النسائية وإمكانية تولي النساء تدريب فريق من كرة القدم للرجال.

وقال هويدونك في تصريحات جمعته بزميله السابق رافاييل فان دير فارت: "لا أتخيل أن مدربة مثل سارينا وايجمان تستطيع إدارة لاعب مثل فان دير فارت!".

وأضاف بوضوح أن كرة القدم "ليست كالمجتمع بشكل عام" وهو رأي يبدو زميله الآخر ويسلي شنايدر متفقًا حياله.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فقد قال شنايدر في تصريحات لبرنامج "فيرونيكا أوفسايد": "من الصعب بالنسبة لي أن أحكم. لقد عدت إلى ما كنت علي كلاعب، وتذكرت غرفة خلع الملابس. ربما تغيرت الآن، لكنني لم أتغير آنذاك، أتخيل أنه سيكون لدي مدرب. ليس لدي أي شيء ضد النساء، ولكننا نبالغ بعض الشيء".

وأكد شنايدر: "أسمع بعض الأشخاص يتحدثون عن (حواجز لابد من كسرها) حيال هذا الأمر، لا أعرف صراحة ما الذي يتعين علينا أن نكسره، دعوا الأمور تحدث، إذا كانت ستحدث على أية حال فلا مشكلة، لكنني أرى أننا ندفع الأحداث باتجاه معين بشكل إلزامي، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية".