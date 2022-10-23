نجم نيوكاسل يكشف عدم نومه ليومين قبل مواجهة توتنهام .. وهاو: لو علمت لما أشركته

برونو جيمارايش نجم وسط نيوكاسل يؤكد أنه لم ينم لمدة يومين قبل مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي.

أكد البرازيلي برونو جيمارايش نجم خط وسط نادي نيوكاسل أنه لم ينم لمدة يومين قبل مواجهة توتنهام التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 13 في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

برونو جيمارايش كان واحدًا من بين نجوم المباراة التي انتهت بفوز نيوكاسل على ملعب "توتنهام" بهدفين لهدف، ليعزز "الماكبايث" تواجده في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي.

وكشف جيمارايش بعد المباراة عن شعوره بالإرهاق الشديد، بالنظر إلى أنه لم يحظ بأي قسط من النوم خلال اليومين الماضيين، بعدما رحب بابنه ماتيو.

وكتب البرازيلي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "هذا لكم يا رفاق، لم أنم منذ يومين، لكنني أردت دائمًا أن أكون معكم، شكرًا على الدعم، وقبلة من ماتيو لكم".

وبعدما نشر التغريدة، تحدث إيدي هاو مدرب نيوكاسل لوسائل الإعلام عن مدى تفاني نجم الوسط البرازيلي.

وقال هاو: "لقد أخفى الأمر عني، كنت أعلم أنه لم يتمكن من النوم لليلة واحدة، لكن ليس ليلتين، كان الأمر سيغير قراري، حيث أنه لاعب محوري لما نقوم به، لقد أعطى قلبه وروحه للنادي، وقدم أداءً رائعًا للغاية".

واختتم هاو: "لقد سافر في وقت متأخر مساء السبت بشكل منفصل، لم يسافر مع الفريق، قررنا أن يتواجد في الصباح مع زوجته وطفله".