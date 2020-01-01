نجم نيجيريا: محرز من أفضل لاعبي العالم وسعيد من أجل بلماضي

النجم الجزائري لا يجد مكاناً أساسياً في سيتي

اختار أسطورة ونجم منتخب نيجيريا تاريبو وست قائد الجزائر ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز ضمن أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن رغم معاناته في النادي الإنجليزي.

ورغم الغيابات في الخط الأمامي لسيتي، ولكن عانى محرز أيضاً الموسم الحالي مع المدرب بيب جوارديولا من أجل ضمان مكانته بالتشكيل الرئيسي.

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وقال وست مع "Le Buteur": "لاعب رائع، هو في حالة طيبة وأتمنى أن يكون في حالة أفضل أمام نيجيريا لنستمتع بمهارته، أعتبره من أفضل لاعبي العالم".

وأضاف: "أنا سعيد بتنظيم هذا اللقاء، الجزائر منتخب عظيم بإمكانيات هائلة، بالتأكيد اللعب أمامهم رائع، فريقان لعبا بطولة إفريقية مميزة والآن وقت المراجعة لهما ويمران بمرحلة إعادة بناء".

وأتبع لاعب النسور الخضراء السابق: "الفريقان متقاربان من حيث القوة وامتلاك لاعبين كبار، نيجيريا ستحاول الانتقام من الجزائر ولكن المهم التعلم من اللقاء".

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وعن مدرب الجزائر جمال بلماضي: "سعيد برؤية لاعب سابق يتألق ويقوم بلاده، هذا أمر مهم ويثبت وجود المواهب، نعم في أمم إفريقيا امتلك نجوماً في صفوف الفريق، ولكن لا يمكن إنكار لمسته".

المنتخبان النيجيري والجزائري يلعبان ودياً الشهر الجاري ضمن التحضيرات لتصفيات إمم إفريقيا، كما تلعب نيجيريا مع المنتخب التونسي كذلك ودياً.