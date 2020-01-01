نجم نيجيريا: سهرة حمراء السبب وراء فضيحة مونديال 98

جيل ذهبي سقط بشكل فاجأ الجميع

عاد نجم نيجيريا السابق تاريبو وست يعود بالحديث إلى لقاء الدنمارك الشهير في مونديال 1998، وكشف كواليس الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها الفريق بذلك الوقت.

نيجيريا تصدرت المجموعة الرابعة بعد الفوز على إسبانيا وبلغاريا، ولكن خسرت في الدور الثاني على يد الدنمارك بأربعة أهداف مقابل واحد في 98.

وقال مدافع إنتر وميلان السابق مع "The Punch": "قرأت تقارير تحدثت عن زيارة لاعبي المنتخب لنواد ليلية وقيادة ليموزين في مونديال فرنسا، صراحة لا أعرف أي شيء عن ذلك".

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وأضاف: "ولكن ما أعرفه أن بعض اللاعبين أدخل نساء للمعسكر، رأيت هذا، النساء كانوا من إفريقيا، مشجعون حضروا لمشاهدة البطولة وأحبوا أداء نيجيريا بالمجموعات".

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وواصل وست: "كان سهلاً للاعبين أن يُثيروا النساء ويجلبوهم معهم للغرف، ولهذا في المباراة رأينا البعض من اللاعبين لا يملك القدرة حتى لملاحقة الدنماركيين".

وختم: "أُصيبوا بالإجهاد بعد الجهد الكبير المبذول ليلة المباراة مع النساء، كنت أصرخ فيهم بالميدان وكنت غاضباً، لماذا فعلوا ذلك؟ ظنوا أنهم بالفعل عبروا الدنمارك".

يذكر أن جيل نيجيريا وقتها كان يضم عديد النجوم مثل بيتر روفاي، صنداي أوليسيه، تيجاني بابانجيدا وآخرون من الفريق الذي حقق الميدالية الأولمبية بأتلانتا 1996.