نجم ميلان يتعرض لسطو مسلح

فاجعة..

تعرض صامويل كاستييخو، لاعب ميلان ، لسطو مسلح عليه أثناء ارتياده سيارته في مدينة ميلانو، وذلك حسب إعلانه عبر حسابه على إنستجرام.

وكانت إيطاليا أحد أكثر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا، وقد عانت إلى حد ما من غياب الأمن في ظل الحجر والعزل الي عانت منه البلاد لفترة لم تكن قصيرة.

لكن مؤخرًا تحسنت الأمور إلى حد كبير وبدأت الحياة في العودة إلى طبيعتها وتمت السيطرة نسبيًا على فيروس كورونا، ومع ذلك فيبدو أن الأمن ليس كسابق عهده.

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كاستييخو نشر عبر إنستجرام حالة كتب فيها "هل كل شيء على ما يرام في ميلانو؟ لقد سُرقت من قبل اثنين وجهها نحوي أسلحتهما".

وشارك كاستييخو في 19 مباراة هذا الموسم بقميص الروسونيري بمختلف البطولات، وسجل هدفًا وحيدًا وصنع مثله، ويتوقع أنه سيغادر سان سيرو بنهاية هذا الموسم.

الكرة الإيطالية ستعود للحياة من جديد بداية من 12 يونيو المقبل عند استئناف نصف نهائي كأس إيطاليا، في الوقت الذي تُستأنف منافسات الدوري الإيطالي بدايةً من 17 يونيو.

الجدير بالذكر أن عددًا من نجوم كرة القدم حول العالم قد تعرضوا في الآونة الأخيرة إلى سرقات مشابهة مثل ديلي آلي وماركيزيو وغيرهم.