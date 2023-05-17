نجم منتخب قطر يكشف عن سبب رفض انتقاله إلى النصر مرتين!

لماذا لم ينجح النصر في ضم نجم منتخب قطر؟

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سعى نادي النصر خلال السنوات الماضية، للتعاقد مع أحد نجوم المنتخب القطري، ولكن محاولاته لم تشهد نجاحًا، ليتم الكشف عن سبب فشلها من جانب اللاعب نفسه!

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اللاعب الذي كان يرغب النصر ضمه هو عبد الكريم حسن الظهير للمنتخب القطري، ولاعب السد السابق والجهراء الكويتي الحلي.

وقال حسن خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "تلقيت عرضين من نادي النصر، الأول كان عام 2017، والثاني قبل كأس العالم 2022، وكان معه عرض من نادي الاتفاق".

وأضاف: "تم رفض العرض الثاني من نادي النصر، لأن المسؤولين كانوا يرغبون في أن أركز أكثر على كأس العالم مع المنتخب القطري".

وكشف عبد الكريم عن تفاصيل مشكلة "سناب شات" الشهيرة، حيث قال: "أحد المشجعين أرسل لي رسالة فيها انتقاد جارح لي، وذلك رددت عليه قائلًا (الكرة مو حرب)، وهذا هو الواقع".

Shahid