نجم مكسيكي يشعل صراع سوق الانتقالات في دوري روشن

هل ينضم نجم المكسيك إلى الدوري السعودي؟

تواصل الأندية السعودية سعيها من أجل تدعيم صفوفها بأفضل نجوم العالم خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، بعدما تعاقد نادي الاتحاد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وأشارت قناة "Sky Sports Uk" إلى أن المكسيكي هيرفينج لوزانو جناح نادي نابولي الإيطالي، على رادار أندية سعودية من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد هيرفينج لوزانو مع نادي نابولي في صيف 2024، الأمر الذي جعل الأندية السعودية تتحرك من أجل التعاقد معه.

وأضافت القناة أن لوزانو صاحب الـ27 عامًا، أصبح جاهزًا لبدء مغامرة جديدة، ومنفتحًا على قبول الانضمام إلى دوري روشن السعودي بداية من الموسم المقبل.

وانضم لوزانو إلى صفوف نابولي عام 2019 قادمًا من أيندهوفن الهولندي، ليشارك مع فريقه لتحقيق الدوري الإيطالي موسم 2022-2023 بعد غياب 33 عامًا.