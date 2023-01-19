نجم مدفون في الهلال .. خماسية باريس لا تقلل من نجومية العويس

ماذا قدم محمد العويس مع نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان في ودية كأس موسم الرياض؟

Shahid

في وقت لا يراه به الجهاز الفني للهلال السعودي منذ انضمامه له في الميركاتو الشتوي 2022، دائمًا ما يرد الحارس محمد العويس على مستوى عالٍ داخل الملعب، لكن خارج الزعيم..

العويس قاد نجوم الهلال والنصر اليوم الخميس، في ودية كأس موسم الرياض أمام نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، على استاد الملك فهد الدولي.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

اللقاء خسره الفريق السعودي بنتيجة 5-4، لكن محمد العويس قدم مباراة كبيرة رغم الخماسية التي سكنت مرماه..

وصلت دقة تمريرات العويس لـ89%، وشتت الكرة من مناطق الخطورة ثلاث مرات، فيما تصدى لخمس تسديدات.

هذا بخلاف تصديه لضربة جزاء، سددها البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقتما كانت النتيجة تشير لتقدم الفريق الباريسي 2-1 في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

جدير بالذكر أن العويس يجلس حبيسًا لمقاعد البدلاء في الهلال، ولم يظهر في أي مباراة في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي.

بينما كان هو رجل مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، التي فاز بها الأخضر بثنائية مقابل هدف وحيد.

Shahid