نجم مانشستر يونايتد السابق يحرض دي يونج على مقاضاة برشلونة!

الصفقات الجديد وتأجيل الراتب وفشل ضم دي يونج السبب!

هاجم جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق إدارة نادي برشلونة بسبب موقفهم من اللاعب فرينكي دي يونج المطلوب في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وطالب فيها دي يونج بمقاضاة النادي الكتالوني.

وكتب نيفيل: "على دي يونج أن يضع في اعتباره اتخاذ خطوة قانونية ضد برشلونة، وعلى جميع اللاعبين أن يكونوا خلفه".

وأضاف: "النادي ينفق ثروات على لاعبين جدد بينما لا يدفع للأخرين الذين يملكون عقودًا بالفعل أموالهم كاملة، هذا أمر غير أخلاقي وخرق لحقوق اللاعبين".

وأردف: "على الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين أن يتدخل ويوقف مثل تلك التصرفات التي تشبه التنمر".

مانشستر يونايتد حاول لأسابيع الحصول على خدمات دي يونج الذي رفض الرحيل عن برشلونة بحسب ما أكدت تقارير صحفية عديدة.

في الوقت نفسه عانى اللاعب في الأسابيع الماضية من ضغط النادي الكتالوني في ظل رغبة الأخير في تخفيض راتبه أو رحيله.