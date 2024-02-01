نجم مانشستر يونايتد السابق: لو كنت أمتلك 5% من عقلية كريستيانو رونالدو لأصبحت ضمن الأفضل في العالم

"تناولت العشاء في منزله لمدة عام"

تغنى البرازيلي أندرسون، لاعب مانشستر يونايتد السابق، بالروح القتالية والمثابرة التي يمتاز بها زميله السابق في قلعة الشياطين الحمر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال أندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لو أنني كنت أمتلك نسبة 5% من عقلية كريستيانو رونالدو، كنت سأصبح من بين أفضل 20 لاعبًا في العالم في ذلك الوقت".

وأشار اللاعب الذي فاز بجائزة الفتى الذهبي عام 2008، إلى أن كريستيانو كان بمثابة دعم كبير له عندما وصل إلى مانشستر، قائلًا: "بمجرد وصولي دعاني إلى منزله وأشكره كثيرًا. لقد تناولنا العشاء في منزل رونالدو لمدة عام تقريبًا، ولم نرحل إلا بإرادتنا".

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وأضاف: "ذات مرة قررت أنا وناني أن نذهب للتسوق، أخذنا كريستيانو وأطعمنا وقدم لنا الطعام".

وكشف أندرسون مدى هوس كريستيانو رونالدو فيما يتعلق بالتدريبات، قائلًا: "كان المران في التاسعة والنصف صباحًا، لكن كان علينا الذهاب في السادسة والنصف صباحًا، لأن كريستيانو أراد الوصول حينها وذهبنا معه. ونمت أنا وناني هناك على النقالات وانتظرنا حتى يبدأ العمل".

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد لعب لمانشستر يونايتد 6 مواسم، قبل أن يرحل إلى ريال مدريد ومنه إلى يوفنتوس، ليعود ثانية إلى قلعة أولد ترافورد لمدة موسم ونصف فقط، حيث رحل في نوفمبر 2022 إلى النصر السعودي.