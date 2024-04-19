نجم مانشستر سيتي يعترف: جود بيلينجهام "هدية من الرب!"

الموهبة والنضج لا يمكن إنكارهما

أجزل نجم مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا فيل فودين المدح لزميله في منتخب الأسود الثلاثة جود بيلينجهام، في أعقاب تأهل ريال مدريد على حساب السيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فودين المتألق هذا الموسم عن بيلينجهام: "أشعر أنه هدية من الرب، لم أر أبدًا لاعبًا بهذا النضج في هذه السن وهذا الحضور، أتطلع لرؤيته بأفضل ما يمكن معنا (في يورو 2024)".

واستذكر فودين غيابه المحبط عن نهائي يورو 2020، بسبب تصرف وصفه بالغريب، حين مرر أحدهم له الكرة وهو يتوجه للتدريبات في ملعب ويمبلي فاستلمها بطريقة أدت إلى إصابته.

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ومن المتوقع أن يكون كل من فودين وبيلينجهام أهم نجمين في تشكيلة المدرب جاريث ساوثجيت، الذي يطمح لقيادة الأسود الثلاثة لأول لقب على المستوى الأوروبي.