نجم مانشستر سيتي يختار فينيسيوس في سباق الكرة الذهبية!

نجم مانشستر سيتي يرشح فينيسيوس للفوز بالكرة الذهبية...

اقترب موعد الكشف عن جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها يوم 28 أكتوبر، في العاصمة الفرنسية باريس، بوجود كوكبة من النجوم تتنافس للحصول على الجائزة.

وعادة ما يدعم اللاعبون زملائهم في الفريق، أثناء سباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية، ولكن في بعض يكون هناك استثناءات، وأحد تلك الاستثناءات هو إيدرسون، حارس مانشستر سيتي.

وقال إيدرسون في تصريحات مع قناة " TNT Sports" البرازيلية: "لا أعرف كيف تتم عملية التصويت، إذا كانت تتعلق بالأداء في الموسم والألقاب وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة".

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وتابع: "أنا أدعم فينيسيوس جونيور للفوز بالجائزة، وكذلك رودري، أي شخص سيفوز بالجائزة ستكون مستحقة بكل تأكيد، ولكني أعتقد أن فينيسيوس، هو الأحق بعد ما قدمه في الموسم الماضي، ولكن إن فاز بها رودري سأكون سعيدًا أيضًا".

وفي سياق متصل، اختار الحارس البرازيلي، أخطر المهاجمين في الوقت الحالي وقال: "إنه هاري كين، لديه الكثير من الجودة داخل وخارج منطقة الجزاء، من وجهة نظري إنه أفضل المهاجمين الذين لعبت ضدهم".