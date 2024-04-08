نجم مانشستر سيتي يتربع على عرش الجولة 32 في فانتازي الدوري الإنجليزي

قرار بيب أغضب البعض!

قام المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بتدوير عناصر فريقه مانشستر سيتي، كما توقعنا، وأبقى المتألق فيل فودين على مقاعد البدلاء، في المباراة التي انتصر فيها السيتي على كريستال بالاس (4-2)، وكان نجمها الأول كيفين دي بروينه.

وسجل دي بروينه هدفين وصنع هدفا آخر لزميله إرلينج هالاند، ليحصل البلجيكي على 15 نقطة، ويتربع على عرش الجولة 32 في فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية.

ولا تزال الفرصة سانحة للمشاركة في مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، والتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

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وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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نجوم الجولة

إلى جانب كيفن دي بروينه، شهدت الجولة أيضا تألق أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، بعد عودته من الإصابة، وسجل الإنجليزي هدفين أمام برينتفورد، في المباراة المثيرة التي انتهت بتعادل الفريقين (3-3).

وواصل كاي هافيرتس نجم أرسنال التألق، وأحرز هدفًا وصنع آخر، خلال فوز فريقه على برايتون (3-0)، كما سجل أيضا بوكايو ساكا هدفا من ركلة جزاء.

سجل كذلك محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد، خطف بها التعادل لفريقه (2-2) في مباراة مثيرة، وكذلك عاد إرلينج هالاند للتسجيل مرة أخرى وسجل هدفًا من صناعة دي بروينه.

ونجح المدافعون في حصد النقاط هذه الجولة، إذ حققت 3 فرق الكلين شيت في هذه الجولة، وهي آرسنال وإيفرتون ونيوكاسل.

بينما سجل ثنائي توتنهام فان دي فين وبيدرو بورو، في شباك نوتنجهام فورست، كما سجل تياجو سيلفا ضد شيفيلد يونايتد، وريكو لويس ضد كريستال بالاس.

تشكيلة الجولة

حراسة المرمى: مارتين دوبرافكا (7)

الدفاع: فان دي فين (8) - بيدرو بورو (8) - تياجو سيلفا (7) - ريكو لويس (7)

الوسط: كيفين دي بروين (15) - كاي هافيرتس (11) - بوكايو ساكا (8) - برونو جيماريش (8)

الهجوم: أولي واتكينز (10)

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