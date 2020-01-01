نجم مانشستر سيتي: نحن أفضل من ريال مدريد

نجم مانشستر سيتي يرفع راية التحدي في وجه ريال مدريد

قال متوسط ميدان مانشستر سيتي وأغلى لاعب في تاريخ النادي رودري إن فريقه يمتلك لاعبين أفضل من الموجودين في ريال مدريد.

وبذلك يرفع نجم مانشستر سيتي راية التحدي في وجه ريال مدريد، حيث من المنتظر أن يتواجه الفريقان في أغسطس المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولا يعرف أحدًا الكيفية التي سيستأنف بها دوري الأبطال حتى الآن بسبب تعذر استكماله بشكله الطبيعي بسبب فيروس كورونا والخوف من السفر المتكرر.

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ولكن بالنسبة لرودري، فإنه صرح أن فريقه مستعد لمواجهة ريال مدريد في أي وقت، ذلك لأن مانشستر سيتي يمتلك فريقًا أفضل وعناصر أفضل.

وأضاف: " يسعدني أن أعود إلى الروتين والتدريبات والمنافسات، لأترك قليلاً تداعيات كل هذه الفترة التي كانت طويلة جدًا ومؤلمة للجميع. مشجعو كرة القدم ممتلئون بالفرح، وبالطبع أولئك المخلصون لنا"

وتابع: "يعتقد الكثير من الناس أن سيميوني وجوارديولا قطبين متعاكسين في كرة القدم، لكني أرى أوجه تشابه. أنا محظوظ بالتدرب مع كليهما والتعلم منهما"

وأردف: " لأكون صريحًا معكم، لا أعرف أين سأكون في المستقبل، الأمر يشبه شعوري عندما خرجت لألعب كرة القدم حين كنت طفلاً"

وتابع: "نمتلك فريقًا قويًا ويستطيع منافسة أي خصم، لقد لعبنا مباراة أمام ريال مدريد في ملعبه ونجحنا في تحقيق الانتصار عليه، ونستطيع التغلب عليهم من جديد"

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يذكر أن رودري هو أغلى لاعب في تاريخ مانشستر سيتي، حيث انضم إلى الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 70 مليون يورو"