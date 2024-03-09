نجم مانشستر سيتي: محرز تسبب لي في عقدة عندما أرسل الكرة إلى السماء!

كرة تظل عالقة في الأذهان

لا يزال يتذكر كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، ركلة الجزاء التي أهدرها زميله السابق رياض محرز أمام غريمه ومنافسه الشرس ليفربول.

سيتي يحل ضيفًا على الريدز، غدًا، الأحد، في مواجهة محتدمة بسباق المنافسة على الدوري الإنجليزي، ويدخلها كايل ووكر طامحًا في تحقيق الفوز الأول له على ملعب أنفيلد.

وقال صاحب الـ33 سنة في تصريحات لبرنامج "FIVE" مع ريو فيرديناند:"لم أفز هناك أبدًا، كان بإمكان رياض محرز تغيير هذا الأمر ولكنه أهدر ركلة الجزاء وأرسلها إلى السماء".

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وأضاف:"ليفربول يتمتع بمشجعين رائعين للغاية ولكن لسوء حظي أنني لم أفز هناك أبدًا".

وأما عن المناوشات بين إرلينج هالاند وربن دياش من سيتي وترنت آرنولد مدافع ليفربول قبل المباراة:"أنا لا أشارك في هذا الأمر رغم انتشاره في جميع أنحاء غرفة الملابس".

يذكر أن سيتي يعاني من سجل صعب خارج ملعبه ضد ليفربول، حيث جاء فوزه الوحيد في سبع زيارات بالدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا بنتيجة 4/1 في موسم 2020/2021 بدون حضور جماهيري بسبب ظروف فيروس كورونا ولم يشارك وقتها ووكر.

وأما عن المباراة التي ذكرها مدافع حامل لقب البريميرليج، كانت في موسم 2018/2019، عندما أهدر محرز ركلة جزاء في الدقيقة 87 لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف على ملعب أنفيلد.