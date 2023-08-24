نجم مانشستر سيتي الجديد: أخذت قميص صلاح.. وماني منعني من الانتقال إلى ليفربول!

إيدن هازارد الجديد واحد من أهم مواهب أوروبا

كل المتابعين الآن رأوا خطوة انتقال جيريمي دوكو إلى مانشستر سيتي، اللاعب البلجيكي الملقب بخليفة "إيدن هازارد" يتطلع فريق المدرب بيب جوارديولا إلى الاستفادة منه مبكرًا وهو الذي يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

أحد أفضل المواهب في أوروبا، تحدث لـOuest-France قائلًا إن كلًا من آرسنال وتشيلسي وليفربول فوتوا فرصة التعاقد معه في أوقات سابقة.

وقال دوكو إنه من 5 أعوام تلقى اهتمامًا من هذا الثلاثي، وتحدث بشكل مستفيض أكثر عن ليفربول، الذين قال إنهم كانوا الأكثر اهتمامًا به، لكنه كشف عن بعض الكواليس من حواراته مع نجوم الفريق.

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دوكو قال إن مسؤولي ليفربول أخذوه في جولة داخل النادي، ومنحوه قميص محمد صلاح، وحظي بنقاشات رائعة مع اللاعبين، لكن أبرز المسائل كان نقاشه آنذاك مع ساديو ماني، الذي ربما منعه من الانتقال إلى ليفربول في ذلك التوقيت.

ماني نصح دوكو بأنه لا يزال صغيرًا (16 عامًا) وأمامه الكثير من الوقت، وأن عليه أن يتريث قبل اتخاذ خطوته التالية.

وقال دوكو: "لم يحاول أن يقول لي: تعال إلى ليفربول هيا!.. ما دفعني إلى التريث أكثر وفي النهاية قررت البقاء مدة أطول في أندرلخت".