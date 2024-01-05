نجم مانشستر سيتي السابق يكشف عن لائحة غريبة لجوارديولا!

احذر من زيادة وزنك مع بيب

كشف الظهير الفرنسي السابق جايل كليشي، عن رأيه في صعوبة العمل مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا من خلال تجربته في مانشستر سيتي.

كليشي قضى 14 موسمًا في الدوري الإنجليزي منذ أول ظهور له مع آرسنال في 2003، وفي عام 2011 غادر اللاعب العاصمة الإنجليزية لندن منضمًا إلى سيتي، وعمل مع أكثر من مدرب هناك ومنهم جوارديولا.

وقال كليشي في تصريحات نشرتها صحيفة "as" الإسبانية:"كانت هناك قاعدة صارمة لدى بيب، إذا كان وزنك يزيد عن الحد الأقصى بمقدار 2 كيلو بعد الانتهاء من العمل الشاق والتغذية السليمة خلال فترة ما قبل الموسم فلن يُسمح له بالتدريب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"رأيت بعض اللاعبين لم يتدربوا لمدة أسبوعين، بيب نصحني بالانتباه نحو أدق التفاصيل لأنها ستكون سببًا في نجاحي".

وعن شخصية بيب بالنادي:"كان الرجل الرئيسي ولكنه وضع نفسه في مرتبة مماثلة لباقي أعضاء الجهاز الفني، مثال على ذلك .. في أحد الأيام عندما حصلنا على 40 ثانية استراحة لشرب الماء، أخذني بيب جانبًا وبدأ يتحدث معي وبعد مرور الوقت أشار المدرب البدني إلى ساعته وصرخ فيه للتوقف عن الحديث".

يذكر أن كليشي يعمل حاليًا كمساعد لتييري هنري أسطورة آرسنال السابق في منتخب فرنسا تحت 21 سنة.