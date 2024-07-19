تسريبات عن موافقة نجم مانشستر سيتي على الانتقال إلى الاتحاد .. والنادي يرد بطريقته!

مفاجآت الميركاتو الصيفي تتواصل..

أصبح نادي الاتحاد السعودي، حديث العالم أجمع خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ بسبب "مفاوضاته" مع عدد كبير من النجوم العالميين؛ بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024، والذي خرج منه بـ"صفر ألقاب"، مع الاكتفاء بالمركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لذلك يريد التعويض بـ"صفقات قوية"، في الصيف الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي" نقلًا عن مصادرها الخاصة، مساء يوم الجمعة، موافقة النجم البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على الانتقال إلى العميد الاتحادي، في صيف العام الحالي.

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الصحيفة أكدت على أن إيدرسون "طلب" من مسؤولي نادي الاتحاد، سرعة التوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي؛ من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس البرازيلي - الذي كان قريبًا جدًا من النصر السعودي في الأيام الماضية -؛ أصبح الهدف الأول للاتحاديين، في الوقت الحالي.

وأمام هذه التطورات.. نشر الحساب "العربي" الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو مثير للجدل، عن الحارس البرازيلي إيدرسون.

المقطع بدأ بمشهد لـ"طائرة تحلق في السماء"، قبل أن تقترب الصورة ليظهر إيدرسون، وهو يقوم ببعض الإشارات، في تأكيد على استمرار اللاعب، وسفره مع بعثة الفريق الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن بعثة مانشستر سيتي سافرت مساء يوم الجمعة، في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل إقامة معسكر إعدادي للموسم الجديد.