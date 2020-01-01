نجم ليون البرازيلي: العنف على نيمار مبرر

لاعب وسط الملعب المدافع البرازيلي في صفوف فريق ليون يؤكد أن العنف الذي يمارس على نيمار في الملاعب طبيعي.

أكد تياجو مينديش نجم وسط الملعب الدفاعي في فريق ليون الفرنسي أن العنف ضد مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان مبرر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مينديش ونقلها "راديو مونتي كارلو" وأكد خلالها أن مهارة نيمار تستفز المدافعين بشكل كبير.

وقال مينديش: "نيمار لاعب عظيم للغاية ودومًا ما يحظى بالاهتمام من أي مدافع يلعب ضده في أي مواجهة".

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وأضاف: "بعيدًا عن رغبة المدافعين في إيقاف نيمار وسعيهم لمنعه من تقديم أفضل ما لديه، تكون تلك فرصة ليظهر كل مدافع قدراته".

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وأكمل عن التدخلات الخشنة على النجم البرازيلي: "كل ذلك يكون مفهوم، حتى عندما تتزايد وتيرة العنف ضده، فلو لم يفعل أحدهم ذلك سيستمر في المراوغة والمرور منهم".

وكان نيمار قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف عام 2017 قادمًا من صفوف برشلونة مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي الخاص به.

جدير بالذكر أن تياجو مينديز لم يسبق له اللعب بجوار نيمار قط، حيث لم يشارك اللاعب في أي مباراة دولية حتى الآن.