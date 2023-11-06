نجم ليفربول: عادات إرلينج هالاند المريضة لم تناسبني .. وهكذا أستلهم من محمد صلاح!

نجم ليفربول يعلق على عادات هالاند الغريبة..

يشتهر النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالعادات الغريبة، لدرجة أن المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول، وزميله السابق سالزبورج النمساوي، وصفها بأنها "مريضة بعض الشيء".

وكشف هالاند أنه لا يتبع نفس القواعد التي يتبعها الناس العاديون، وأنه يتبع نظامًا غذائيًا غريبًا، ويرتدي نظارات خاصة ويغلق فمه قبل النوم.

سوبوسلاي، صديق هالاند المقرب، كان شاهدًا على سلوك النرويجي غير المعتاد عن قرب خلال فترة وجودهما معًا في سالزبورج.

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وتحدث نجم الوسط المجري في تصريحات لقناة "Football" عبر موقع "يوتيوب" لمقاطع الفيديو، وقال: "عندما لعبنا في سالزبورج كنت قريبًا من هالاند مرتين أو ثلاث مرات لأننا كنا في نفس الغرفة، وفي البداية بدوت غبيًا، كان لديه نظارة كان يرتديها، واستخدمتها لفترة لأنه قال إنها من شأنها أن تجعلني أنام بشكل أفضل وأشعر بالنعاس بشكل أسرع".

وأضاف: "لكن لو كان ذلك صحيحًا لكنت أرتديها الآن، لكن ذلك لم يساعدني، ولكن ربما لأنني لم أؤمن بالأمر بقدر ما كان يؤمن به، لكن هذا شأنه، إنه يفعل الكثير من الأشياء التي ربما لا يعرفها الناس، لكنني زرت شقته، الرجل مريض بعض الشيء".

ويتطلع لاعب خط الوسط المجري الآن إلى الاستلهام من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأول في "أنفيلد"، حيث أثبت النجم المصري أنه قدوة أفضل.

وقال سوبوسلاي: "تحدثت مع صلاح كثيرًا لأنني كنت مهتمًا بكيفية رؤيته للأمور، لم يمارس التأمل حتى بلغ 28 عامًا تقريبًا، ثم قرر عدم تناول المعكرونة والخبز، وهو في الأساس لا يشرب الكحول، لقد كان يفعل ذلك منذ فترة طويلة".

وتابع: "إذا كان هناك تدريب عند الظهر، فهو يكون بالفعل في صالة الألعاب الرياضية عند الساعة 10:30 صباحًا، أنا لا أحكم على أي شخص، يمكن للجميع أن يفعلوا ما يريدون".

سوبوسلاي أحدث تأثيرًا إيجابيًا في ليفربول على خلفية انتقاله عام 2023 إلى إنجلترا، بينما سجل هالاند 13 هدفًا خلال 16 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم.