نجم ليفربول: إذا تحدثت عن صلاح ستشعرون بالملل .. والمصري يرد!

الفرعون المصري يرد على تصريحات نجم ليفربول الشاب....

كشف هارفي إليوت، لاعب ليفربول عن دور زميله في الفريق محمد صلاح، في حياته وأنه يسعى لتعليمه وتطويره، وأشار إلى أن الكلمات لا تكفي وصف الفرعون المصري.

ونجح ليفربول، في تحقيق فوزًا هامًا ومثيرًا على حساب كريستال بالاس، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من البريميرليج، ليعتلي صدارة الدوري.

وقال إليوت في تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية عقب اللقاء: "إذا تحدثت عن المقدار الذي تعلمته من محمد صلاح، سيشعر الجميع بالملل، منذ يومي الأول في الفريق، وهو بجواري ويعلمني، إنه لمن دواعي سروري اللعب بجوار أسطورة مثله".

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وتابع: "إنه يستحق الوصول إلى الهدف رقم 200 له، لا أحد يعمل بجد مثله".

وفي سياق متصل، كشف صلاح أنه يحاول أن يعلم إليوت بعض الأمور التي تساعده في مسيرته وقال: "أحاول أن أدفعه إلى صالة الألعاب الرياضية، وأن نحصل على بعض التدريبات بعد المران الرئيسي".

وأضاف: "نسعى لفعل بعض الأشياء الإضافية، لأنه بدون العمل الجاد لن تحقق شيئًا كبيرًا، إليوت لديه مسيرة جيدة وأنا متأكد من أنه يمكنه الحصول على الأفضل، أنا سعيد من أجله وسأكون دائمًا بجانبه".

وأتم الفرعون المصري تصريحاته قائلًا: "في بعض الأحيان الأمر يحتاج إلى ان تكون طبيبًا نفسيًا بالنسبة للاعبين الشباب، وأنا سعيد بهذا".