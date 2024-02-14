نجم ليفربول السابق يفضح خطة رابطة البريميرليج لحصار إيفرتون!

لماذا لم يتلق فريق ميرسيسايد إجابة على استئنافه؟

علق جيمي كاراجر، نجم ليفربول منتخب إنجلترا السابق، على العقوبة المفروضة على نادي إيفرتون، مؤكدًا أن القرار النهائي بشأن الاستئناف الذي قدمه "التوفيز" يجب أن يعلن في أسرع وقت.

تم خصم 10 نقاط من فريق إيفرتون في نوفمبر الماضي لانتهاك قواعد الربحية والاستدامة، ووصف النادي القرار بأنه غير منصف وقال إنه سيطعن ضده.

وبعد مرور أشهر على الإعلان عن العقوبة، لم يتلق فريق ميرسيسايد بعد إجابة على استئنافه، وهو ما انتقده كاراجر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كاراجر: "ما هو سبب التأخير في قرار الاستئناف فيما يتعلق بخصم إيفرتون 10 نقاط؟ لقد مر أسبوعان، وهي بالتأكيد مسألة ملحة بالنسبة لإيفرتون والأندية المحيطة بهم. أنا متأكد من أنهم ورابطة الدوري الإنجليزي يعرفون القرار الأخير".

وتساءل النجم الإنجليزي: "هل تنتظر رابطة الدوري الإنجليزي حتى بعد مباراة إيفرتون على أرضه يوم الإثنين المقبل لإعلان القرار، لأنهم يخشون رد الفعل؟"

وبينما ينتظر إيفرتون الحكم، يحتل حاليا المركز 18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي - على بعد نقطة واحدة من منطقة الأمان، وإذا تمكنوا من تخفيض الـ10 نقاط المخصومة، فقد يساعدهم ذلك على تجنب الهبوط.

ومع ذلك، تشير تقارير صحفية إلى أن فريق التوفيز قد يواجه خصمًا آخر للنقاط، وهو ما قد يغرقهم أكثر في قاع البريميرليج ويصعب مهمتهم.