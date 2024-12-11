نجم ليفربول السابق: محمد صلاح في موقف قوة.. ولهذا يطلق تصريحاته بشأن تجديد العقد!

النجم المصري في موقف قوة بشأن مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول

يرى جلين جونسون لاعب ليفربول السابق أن نجم الريدز الحالي، المصري محمد صلاح، يقف في موقف قوة فيما يتعلق بمفاوضات تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

وقد فسر المدافع السابق لليفربول جلين جونسون تصريحات صلاح للصحافة بشأن وضع عقده على أنها "خطوة إستراتيجية للضغط على مجلس الإدارة والتفاوض على شروط أفضل".

وقال جونسون في حديثه إلى منصة "بيتفريد": "من الواضح أن هناك الكثير من المباريات الجارية ويعلم صلاح أنه في وضع قوي، إنه ما زال في اللعبة وربما يريد البقاء، لكنه يستخدم كل هذه التكتيكات فقط للحصول على بضع سنوات إضافية أكثر مما يريد ليفربول أن يمنحه أو المال أو أي شيء آخر".

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وأردف: "إنه يعرف أنه في مقعد القيادة ويمكنه أن يفعل ما يريده، قد يشعر أن التحدث إلى الصحافة هو ملاذه الأخير وبالتالي يمكنه إخبار الناس أنه يريد البقاء".

ويقدم صلاح موسمًا مبهرًا مع ليفربول على صعيد الأداء والأرقام، وقد بات هداف الدوري الإنجليزي بوصوله إلى الهدف رقم 13 ليتعادل مع إرلينج هالاتد في صدارة الترتيب.