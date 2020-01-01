نجم لايبزيج يصدم ريال مدريد وبايرن ميونخ

نجم لايبزيج الفرنسي يرفض فكرة الرحيل عن صفوف ناديه هذا الصيف بالرغم من العروض المغرية.

اعتبر وكيل الأعمال الألماني المخضرم فولكر ستروث أن الوقت لا يزال مبكرًا على رحيل موكله دايوت أوباميكانو عن صفوف لايبزيج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ستروث عبر شبكة "سبورت 1" وأكد خلالها أنه لا يؤمن بالصفقات الضخمة في كرة القدم.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت اللاعب بالانضمام لصفوف فريق بايرن ميونخ، كذلك أكدت على اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات.

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وقال ممثل ستروس: "أنا غير مؤمن بالصفقات الكبيرة في سوق الانتقالات، أعتقد أن دايوت أوباميكانو عندما يرحل سيكون صفقة كبيرة، أظن أن إجابتي وصلت".

وينتهي التعاقد الخاص باللاعب في صفوف فريقه الألماني بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني لو لم يجدد تعاقده الجاري.

وأشارت تقارير صحفية عديدة في الأسابيع الماضية إلى إمكانية تمديد اللاعب لعقده لمدة موسم واحد فقط بحيث ينتهي في صيف 2022.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في 29 مباراة رفقة فريقه هذا الموسم بكل البطولات وصنع هدفًا وحيدًا كان في الدوري الألماني.