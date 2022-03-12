نجم كوريا يغلق هاتفه بعد مئات طلبات الزواج!

تشو جيو سونج نجم منتخب كوريا الجنوبية يعاني!

كشفت تقارير صحفية إنجليزي عن معاناة اللاعب الكوري تشو جيو سونج بعد تألقه مؤخرًا في كأس العالم من محاولات الجماهير التواصل معه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب اضطر لإغلاق هاتفه من كثرة طلبات الزواج التي تصله في مكالمات هاتفية.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الذي كان حسابه في "إنستجرام"، يوجه فيه 20 ألف متابع فقط، قد تضاعف ذلك الرقم لديه لحوالي مليوني متابع في ليلة وضحاها.

وكان اللاعب قد سجل ثنائية ضد غانا ساهمت في صعود المنتخب الكوري إلى دور الـ 16، حيث نجحوا أيضًا في قلب تأخرهم أمام البرتغال بهدف نظيف إلى تقدم بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن المنتخب الكوري على موعد مع مباراة غاية في القوة أمام نظيره البرازيلي في دور الـ 16 من كأس العالم في المباراة التي تقام مساء الإثنين.