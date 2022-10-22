نجم فينورد يرفض شارة المثلية: لن تفهموني وتحدثت مع الإمام!

أوركون كوكتشو قائد فينورد الهولندي يرفض ارتداء شارة المثلية ويؤكد أن لديه معتقدات تمنعه من ذلك.

أكد أوركون كوكتشو لاعب فريق فينورد الهولندي على تمسكه برفضه لارتداء شارة المثلية في الملاعب رغم تعرضه لبعض النقد مؤخرًا.

وقال كوكتشو في تصريحات لموقع "NOS" الهولندي: "أنا أحترم الجميع، لكنني لا أريد أن أكون إشارة لهذا الأمر، أنا مخلص لمعتقداتي، لقد تحدثت مع إمام محلي وسألته عما إذا كانت مشاعري صحيحة فأكد لي ذلك ولم أتخذ أي خطوة للخلف".

وأضاف: "لا أعتقد أن الجميع سيفهمني، لكنني لا أهتم بما يقال عني، قد يبدو الأمر غريبًا لكنني لا أترك ما يقال في الإعلام ينال مني، ليس لدي أي شكوك على الإطلاق".

وأردف: "لا أشكك في نفسي أبدًا، لو احتاجني فينورد أحاول أن أكون قائد جيد، ولو لم أكن كذلك سأكون رجلًا بما فيه الكفاية حتى أعترف بذلك".

جدير بالذكر أن المدير الفني رفض أن يمنح شارة القيادة للاعب آخر، بعد محادثة مع اللاعب تحدث خلالها عن موقفه معه.