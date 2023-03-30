نجم فرنسا يعترف: "ليونيل ميسي تسبب في بكائي داخل سيارتي!"

"تخيّل أن تسجل 3 أهداف وتخسر كأس العالم!"

اعترف نجم منتخب فرنسا السابق باتريس إيفرا بأن ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين تسببا في بكائه بسيارته، عقب انتهاء نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقال إيفرا في تصريحات لشبكة "آر إم سي" الفرنسية: "شاهدت النهائي وبكيت، لم أتوقع ذلك، الحقيقة أنني ذهبت إلى سيارتي وشرعت في البكاء".

وأضاف اللاعب الذي امتلك 59 مباراة دولية برفقة البلوز: "لقد عشت في ألم كبير لمدة 3 أيام، قلت لنفسي إنني أحب الفريق الفرنسي، ولكنني الآن أتعرض لألم كبير رغم أنني رفعت القبعة لهم".

وأردف اللاعب السابق البالغ من العمر 41 عامًا: "كيليان (مبابي) سجل هاتريك، تخيل أن تسجل 3 أهداف في النهائي ولا تفوز به، من حقك أن ترى ذلك أمرًا غير معقول!".