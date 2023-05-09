نجم فرنسا السابق يوجه رسالة وداع قاسية إلى رئيس ليون الأسطوري!

رغم الاحتفاء الكبير بمسيرة جان ميشيل أولاس في رئاسة ليون، جاء أحد اللاعبين السابقين في النادي ليعكرها برسالة وداع قاسية..

وجه الجناح الفرنسي حاتم بن عرفة رسالة وداع قاسية إلى جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون السابق، بعدما أعلن تنحيه عن منصبه بعد 36 عامًا من توليه رئاسة النادي.

وبينما أشادت الغالبية العظمى من الشخصيات في عالم كرة القدم الفرنسية بما قدمه أولاس، خرج بن عرفة، الذي لعب في ليون بين عامي 2002 و2008، برسالة قاسية بحق رئيس ناديه السابق.

بن عرفة أمضى ست سنوات في ليون، حيث قضى عامين في الفئات السنية للنادي قبل تصعيده للفريق الأول في 2004، لكن علاقته توترت مع أولاس قبل رحيله في عام 2008، والذي جاء بسبب أنباء عن خلاف مع نجمي الفريق في ذلك الوقت، كريم بنزيما وسيباستيان سكيلاتشي.

بن عرفة قام بمشاركة صورة أولاس عبر خاصية القصص في حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، وكتب عليها: "كرة القدم لن تشتاق إليك، وداعًا".

يذكر أن بن عرفة ليس مرتبطًا بأي نادٍ في الوقت الحالي، وذلك بعد رحيله في نهاية الموسم الماضي عن نادي ليل الفرنسي الذي قضى في صفوفه ستة أشهر فقط، بعد خلاف حاد مع المدرب جوزلين جورفينيك، وأوليفر ليتانج رئيس النادي.